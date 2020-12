Inimesed kurdavad, et Terviseamet blokeerib Facebookis kasutajaid ja kustutab kommentaare

Täpsemalt kirjutas naine meile alljärgneva:

"Mõtlesin, et jagan sinuga informatsiooni ja võib olla pakub see sulle huvi. Nimelt on viimasel ajal tekkinud paljudel inimestel probleemid Terviseametiga, kelle Facebooki lehele kirjutavad paljud inimesed erinevaid küsimusi ja muresid seoses koroonaga ning soovivad vastuseid või selgitusi väga konkreetsetele ja asjalikele küsimustele. Aga kõik need küsimused, mis mingil põhjusel Terviseameti meelest ei sobi, kustutatakse ning mingi aja jooksul blokeeritakse ka küsimusi esitanud inimene. Tagasisidet ei anta, vastuseid ei saa jne. Esiteks peaks Eestis olema sõnavabadus. Teiseks selline amet nagu Terviseamet peaks olema inimeste teenistuses, peaks vastama küsimustele ja selgitama probleeme. On tekkinud juba päris suur grupp inimesi, kes on blokeeritud ja proovivad sellega seoses nüüd midagi ette võtta. Äkki sa uuriksid seda asja!"

Katrin Lust sai "Kuuuurijale" kirjutanud naisterahvalt teada, et ka tema enda küsimus kustutati Terviseameti sotsiaalmeedia lehelt.

"Kahjuks ma ei teinud oma küsimusest kuvatõmmist aga minu küsimus puudutas Terviseameti postitust maski kandmise kohta ja kas ning kui palju tõkestab see viiruse levikut. Varasemalt on ju Terviseamet väitnud, et maskide kandmine tervetel inimestel pole põhjendatud," kirjutas murelik kodanik Lustile.

Teine küsimus puudutas Ida-Viru keskhaiglas toimunud nakatumisi.

"Et kuidas need nakatumised toimusid, kui haiged on isolatsioonis ja maskides ja personal samuti kaitsevahendeid kasutab. Sellele sain vastuse, et isegi haiglad teevad vigu. Ja kui uurisin siit edasi, siis mind blokeeriti ning lisaks kustutati kõik minu poolt tehtud kommentaarid ja küsimused. Ükski minu küsimus ei olnud ründav ega valefakte esitav," lisas naine.

"Kui vaatasin, kus mu küsimused Terviseameti lehel on, siis avastasin, et need on kustutatud ning ekraanile tuli selline teade!"

Kodanik väidab, et Tervisemaet kustutab tema kommentaare Facebookis. FOTO: "Kuuuurijale" vihje edastaja

"Ma sooviksin teada, mis toimub. Miks kustutab Terviseamet inimeste küsimusi, kui need on täiesti adekvaatsed. Lisaks ei ole ma ainus, vaid inimesi kes on blokeeritud või kelle küsimused on Terviseameti lehelt kustutatud on palju. Keegi meist ei saa aru mis toimub!"

Katrin Lust saatis Terviseametisse kirja ning küsis, kas nad tõepoolest kustutavad inimeste küsimusi ning mille alusel? Samuti soovime teada, miks inimesed saavad sellel lehel blokeeritud. Samuti küsime kes postitustes ja kommentaaride sisu osas Terviseametis vastutab ning mille alusel ta oma otsuseid teeb.