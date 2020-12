Terviseamet selgitab Facebookist inimeste blokeerimist ja kommentaaride eemaldamist

Oleme alati proovinud oma Facebooki-lehe kommentaaridele ja meile postkasti saabunud küsimustele vastata. Paraku oleme teatud juhtudel, mil kasutajad on meie seinal kasutanud kas ebaviisakaid väljendeid, levitanud valeinfot või rünnanud isiklikult mõnda meie töötajat või muud meie lehel kommenteerinud inimest, pidanud rakendama ka inimeste kommenteerimisõiguste piiramist. Kui varem paistsid sellise tegevusega silma vaktsineerimisvastased ja ebaravi pooldajad, siis täna on mitmetest eelmainitud uskumustega inimestest lisaks saanud nii-öelda koroonaeitajad. Meie vastustest ja kaaskommenteerijate tunnetest nad paraku ei hooli, postitades sihikindlalt edasi oma Youtube´i linke ja solvates nii oma kaaskommenteerijaid kui meie töötajaid. Leiame, et meie sotsiaalmeediakanal ei ole koht, kus võiks levitada valeinfot ja vandenõuteooriaid.