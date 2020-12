LUGEJAKIRI ⟩ Välismaised hooldekodud on väga heal tasemel

Vaatan Teie saadet internetist ja olen täielikult šokeeritud mis toimub vanadekodudes ja hooldeasutustes.

Ja kuna ma ise töötan samasuguses asutuses, aga teises riigis, siis võin julgelt öelda ja olla 100% veendunud, et raha või töötasu ei mängi siin rolli. Inimlikkust ei saa raha eest osta. See on täiesti lubamatu ja kui aus olla siis ma ei saa aru kuidas seda lastakse üldse niimoodi toimida, see on katastroof.

Ka meie riigis on hooldajate palgad väga madalad, aga milline inimlikkus ja hoolitsus, seda ei saa sõnadega kirjeldada.

Kutsuksin Teid hea meelega külla seda kõike vaatama, et Te ise oma silmaga näete kuidas asjad toimivad ja ma tõesti ei ilusta mitte midagi.

Siin reaalselt hoolitsetakse haigete ja vanurite eest, jah on ka mõned töötajad kes on vähem hoolivamad aga nendel ei õel sellises asutuses midagi teha, neid lihtsalt enam ei võeta tagasi ja tööd ei anta.

Kui olete huvitatud ja soovite teada kuidas asjad siin riigis toimivad siis võtke julgelt ühendust. Olen sellel alal siin töötanud 17 aastat ja mulle väga meeldib just töötada vanadekodus, enne Tallinnas olles töötasin tolleaegses liirabihaiglas narkoosiõena.