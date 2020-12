Euroopa Liit otsustas anda COVID-19 vaktsiiniile müügiloa juba enne jõule

EMA (European Medicinies Agnecy) ning CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) eksperdid on viimaste nädalate jooksul teinud intensiivset tööd, et hinnata BioNTechi ja Pfizeri esitatud andmeid seoses COVID-19 mRNA vaktsiini BNT162b2 tingimusliku müügiloa taotlusega.