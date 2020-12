"Kuuuurijas" suu avanud viljepuhuja isik on ametivõimude poolt tuvastamisel

“Kuuuurija” allika sõnul on terve nädal sotsiaalministeerium tegelenud sellega, et antud isik tuvastada.

“Minu teada palgati lausa eraldi IT mehed, kes suutsid tema häält filtrite tagant tuvastada ja tehti kõik selleks, et selgitada antud isik välja. Ilmselt kaotab ta saates suu avamise tõttu töö!” rääkis “Kuuuurijale” anonüümne allikas. “Kurb, et inimesi kes julgevad rääkida tõtt meie rahva tervise nimel, koheldakse nii!” lisas meiega rääkinud allikas.