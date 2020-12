KATRIN LUST ⟩ Sotsiaalministeeriumit julgeb kritiseerida ainult rahvavaenlane

Kas tõesti ei suutnud meie riigi kõige helgemad pead mõelda juba suvel, et vaktsiini olemasolu korral on meil tarvis ka vastavaid süstlaid ja nõelu...maskiprobleemiga me seisime kevadel ju juba silmitsi piisavalt!

Rahvatervise eest vastutav asekantsler Maris Jesse ei ole muide loll.

Tartu Ülikooli arstiteaduskond on koht, mille lõpetamiseks on vaja distsipliini ja andekust! Hiljem on proua Jesse õppinud Londoni parimates kõrgkoolides just rahvatervise juhtimist. Ta on töötanud varasemalt ka Haigekassa ja Tervisearengu Instituudi juhina. Jesse on Tartu Ülikooli kliinikumi nõukogu liige ja samuti on ta olnud maakera tähtsaima tervishoiupoliitika eest vastutava Maailma Tervishoiuorganisatsiooni täitevkomitee liige.

Aga nüüd on nii, et oma ala parim spetsialist ei oska lugeda ülemaailmseid teavitusi vaktsiinide teemal ja sotsiaalministeerium jätab nõelte, süstalde ja külmikute muretsemise viimasele hetkele, mis siis et juhtivad vaktsiini tootjad selgitasid juba terve suve oma veebilehtedel, mismoodi nad vaktsiini väljatöötamisega tegelevad. Kõigile oli selge, et vaja läheb vastavaid süstlaid ja nõelu aga millegipärast meil neid ei ole ja seda kõike ei räägi mitte ainult vilepuhuja Simmo, vaid seda teatab pressikonverentsil ka Jesse ise.

Aga mida siis terve 2020. aasta suvi tehti? Kes vastutab majandusliku allakäigu eest, mille sees me täna oleme? Kas sotsiaalministeeriumi kõrgetel ametnikel ei lasu tõesti mitte mingit vastutust?

2013. aastal tehti sotsiaalministeeriumis rahvatervise riskianalüüs, milles kirjeldati võimalikku pandeemia ohtu ja räägiti ka selle tagajärgedest Eestis. Hiljem täiendati riskianalüüsi 2018. aastal ja sellest kirjutas toona huvitava loo ka Õhtuleht.

Ministrid tulevad ja lähevad vastavalt poliitikale aga Marika Priske on oma ametis olnud juba 2014. aastast peale ja Maris Jesse on olnud kõrgel positsioonil sotsiaalministeeriumis 2016. aastast peale.

Simo Saar tuli ja rääkis, missuguste vigadega on need kõrged ametnikud hakkama saanud ja mismoodi on nende tõttu kannatanud teised riigi institutsioonid ja eelkõige rahvas.

Kui Reps astus tagasi, siis Simmo Saare vilepuhumine lõppes sellega, et sotsiaalministeerium palkas linna parimad IT spetsialistid, et välja nuhkida, kes oli see mees kes julges nende kohta suud pruukida ning esimesel võimalusel kästakse mehel ka minna.

Nagu öeldud siis rahvas arutleb täna selle üle kui ilus või kena on oma ülemuse kohta minna avalikult rääkima...selle asemel et mõista, mida ametnik tegelikult oma vilepuhumisega öelda soovis! Ja see sõnum oli lihtne- meie tervishoiupoliitikas peavad astuma areenile uued tegijad, sest eelmised on kriisis põrunud!

Millise sõnumi me saadame välja Simmo Saare juhtumi puhul...kuidas me julgustame selle looga inimesi, kes tahaksid tulla tulevikus välja ja rääkida mis toimub...ainus sõnum, mis selle looga välja saadeti on see, et Saar on rahvavaenlane kes julges kritiseerida riiki...ta kaotas töö ja tuleviku!

Kes julgeb korrata?

Kas tõesti jääb rahvas teda mäletama eelkõige kui ebalojaalset ametnikku oma ülemusele ja oskust näha tema jutust kaugemale meie rahval ei pruugi olla ja see kõik on väga kurb!

Head tervist kõigile!