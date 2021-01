Murelik kodanik väidab, et Valga vallavanema autot viiakse näiliselt töö juurde

"Palun uurige, miks varjab vallavanem Ester Karuse seda, et ta on ligi kuu aega juba peesitamas ja puhkamas Bali saarel, aga tema isa Allain Karuse sõidab iga hommik vallavanema punase mersuga vallamaja juurde ja jätab mulje nagu tütar oleks tööl. Kell viis sõidetakse autoga vallamaja juurest minema ja jäetakse mulje nagu vallavanem oleks päev otsa tööl käinud. Uurige palun välja, miks rahvast niimoodi lollitatakse!" rääkis vihje andja Katrin Lustile ja lausa nõudis, et antud olukord jõuaks päevavalgele.

"Kuuuurija" helistas Allain Karusele ja küsis, kas ta tõesti osaleb sellises näitemängus. "Estri auto on praegu tema venna käes ja minu meelest on see üldse Tartus. Valla lehel on ju avalikult üleval teade, et vallavanem viibib puhkusel!" ütles Allain Karuse Katrin Lustile.

Küsisime vastuse ka Bali saarel puhkavalt Ester Karuselt:

"Valvsal kodanikul on õigus selles osas, et vallavanem viibib puhkusel ja see teave on valla kodulehel eelinfo all kenasti kirjas.

Eks ole isegi vallavanemal õigus puhkusele või kuidas? Kui mitte intensiivsel tööperioodil, siis vähemasti pühade ajal, mis on puhkamiseks parim võimalus.

Mis puudutab palju tähelepanu pälvinud punast autot, siis vallamaja juures pole seda nähtud. Autod ei tohiks ju omavahel sassi minna? Issi pole seda parimagi tahtmise juures saanud sinna vedada, kuna auto on sel perioodil olnud minu venna käsutuses ja asub hoopis Tartu lähedal Ülenurmel.

Olen puhkusel end jooksvalt kursis hoidnud Valgas, Eestis ja kogu maailmas toimuvaga. Bali saar on mulle aastate jooksul väga südamelähedaseks saanud, mul on hea meel, et sain siin suurepäraselt aastavahetuse mööda saata. Tulen tööpostile tagasi laetuna ja värske energiaga!

Soovin ilusat nädalavahetust, head seda aastat ja vaatamata keerulisele ajale rohkelt positiivsust."