Haapsalu elanik väidab, et Rimi kaupluse välitrepp on eluohtlik

Haapsalus Jaama 32 aadressil asub Super Rimi toidukauplus, lisaks asub majas ka apteek ning Hesburger. Super Rimi taga asuvad ka suured kortermajad, mille elanike jaoks on just Rimi põhiliseks kaupluseks, kus toiduvarusid täiendamas käiakse. Nende elanike sõnul on Rimi toidukaupluse lähimaks sissepääsuks neile just seesama ohtlik trepp.

Haapsalu elanike väitel on trepp ehituslikult väga halvas korras. „ Oh, see trepp on nii katkine ja auklik, olen mitu korda jala välja väänanud!“ rääkis „Kuuuurijale“ 69-aastane vanaproua Evi. Viimaste päevade jooksul on Haapsalus, nii nagu mujalgi Eestis palju lund sadanud, ning Rimi treppi on kaunistamas lausa mitme sentimeetrine ohtlikult libe jääkiht. „See olukord on kestnud juba aastaid, iga talv on trepp samas olukorras, kas tõesti oma klientidest ei hoolita?“ seletab vihaselt 50-aastane ettevõtja Kalju.

„Kuuuurija“ pöördus Rimi Eesti Food AS peakontorisse.

Juba järgmisel päeval vastas „Kuuuurijale“ Rimi pressiesindaja Katrin Bats järgmiselt: „ Oluline on kõigepealt mainida, et Rimi ei ole antud hoone omanik, oleme seal oma kauplusega rendipinnal. Meieni jõudis eile kliendilt teave trepi halva olukorra kohta ning teavitasime sellest kohe ka majahaldurit. Meie andmetel saadeti välikoristuse firma koheselt olukorda kontrollima ja lahendama. Lisaks puhastamisele, pandi trepile ka soola ja killustiku segu. Oleme palunud majahaldurilt ametlikku selgitust, miks trepi olukord on selliseks muutunud ning millised on nende plaanid selle korrastamiseks. Vabandame oma klientide ees ning teeme omalt poolt kõik, et olukord saaks kiire lahenduse.“