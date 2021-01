„Hingesoojuse“ saatejuht sattus liiklusõnnetusse

„Hingesoojuse“ saatejuht Heveli Veersalu rääkis „Kuuuurijale“, et oli suundumas Tallinnasse kohtumisele. „ Ma olen endiselt šokis ja värisen! Jumalale tänu, et suutsin kiiresti reageerida ja pääsesin hullemast!“ sõnas naine väriseval häälel.

Musta Audi Q5 juhtinud saatejuht pääses õnnetusest vaid mõne sinikaga, kuid auto vajas sündmuskohalt äraviimiseks puksiiri. „Auto on hetkel täielikult kasutuskõlbmatu ja vajab kõvasti remonti. Esiklaasi kilde on terve auto sisu täis, tahavaatepeegel lendas küljest ära otse vastu nägu.”

„Põder oli enne minu jõudmist just sõiduteed ületanud. Mina nägin teda alles siis, kui ta oli juba teeserval suunaga metsa. Vajutasin koheselt piduri põhja võtsin kursi vastassuunda, sest tean, et metsloomad võivad teele tagasi liikuda ja nii tegi ka see põder! Suur isane põder kukkus mulle otse esiklaasi ja rullus üle auto ning kukkus vigastatult tee äärde maha!” rääkis šokis naine.