HOIATUS ⟩ Mees avastas ohtliku eseme koera väljaheitest

Nimelt tegi koeraomanik Henri parasjagu oma loomakesega õhtust jalutusringi kui koer ampsas Snelli tiigi äärsel platsil maast kondi kujulise maiuse. Omanik tõmbas koera sellest küll eemale, kuid koer sai maitsvale ampsule juba ligi ja neelas selle alla.

"Mulle tundus see kohe imelik, et mingi koerale mõeldud maius on visatud tiigi äärde. Kui nüüd järgi mõtlen, siis oli rohelisi närimiskonte seal veel.." rääkis Henri "Kuuuurijale".

Probleemid koeraga ilmnesid aga alles kaks päeva hiljem kui omanik märkas, et loomal puudus söögiisu, ta oli loid ja ei soovinud õue minna.

“Ta istus lihtsalt tühja pilguga söögikausi ees ja vaatas mulle otsa. Mõtlesin, et mis koeral viga on ja miks ta ei söö? ” rääkis Henri "Kuuuurijale", "Läks umbes neli päeva enne kui aimasin, et loomal on midagi tõsist viga. Võtsin kätte ja viisin ta suurele ringkäigule laupäeval. Poole jalutuse pealt koer proovis väljaheidet teha, kuid see pingutus kestis minuteid.”

Henri vaatas koera väljaheidet ja märkas selles teravat nõela ja niiti.

"Sel hetkel sain kohe aru, et seesama koeramaius vanalinna tiigi ääres oli liiga kahtlane ja ma olen täiesti veendunud, et mingi mitte väga loomasõbralik inimene on ohtlikke esemeid maiusesse pannud ja jätnud neid sinna vedelema. Olen ka Kalamaja Facebooki grupi liige ja ka seal on räägitud ohtlikest maiustest, mida nende loomad on söönud. Seetõttu leian, et pean inimesi teavitama ja hoitama taoliste vedelevate koeramaiuste eest. Hoidke oma loomadel silm peal!" lisas Henri.

Vaata, mida Henri leidis oma koera väljaheites siit: