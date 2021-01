Koroonakriis on eriarsti vastuvõtu teinud keeruliseks

Eve rääkis „Kuuuurijale“, et paljud tema tuttavad kardavad oma muredega arstide poole pöörduda, kuna levitatakse jutte kohese koroona testi tegemisest, mida paljud inimesed pelgavad. Eve sõnul ka tema ise olevat selle jutuga kaasa läinud ning seetõttu pikalt tervisemurede käes vaevelnud. „Ka mina olin üks nendest, kes arste ja arstiabi maha tegi praegusel koroona ajal ning mul on väga kahju, et teiste valelevitajatega kaasa läksin.“ kurvastas Eve.

Eve väidab, et pöördus „Kuuuurija“ poole, et enda kogemuste põhjal valejutud ümber lükata ja arstide kaitseks välja astuda. „Olen krooniliste valude käes vaevlev inimene ja tarvitan iga päev rohtusid, et päev üle elada. Paar kuud tagasi hakkas tervis aga hullemaks minema, kuid arsti juurde ei julgenud minna. Esiteks uskusin jutte, et eriarstide juurde ei pääsegi enam, kui pole teinud koroonatesti, mida ma väga kartsin.“ jutustas Eve häbitundega.

Eve valud läksid väidetavalt nii tugevaks, et oli võtnud julguse kokku ja helistanud haigla registratuuri ning palunud omale aega. Läbi registratuuri ta omale kahjuks aega ei saanud, vaid talle olevat antud arsti email. „ Kohe, kui kuulsin, et neil pole võimalik mulle arstiaega anda , jõudsin juba vihastada ja hakkasin veel rohkem jutte uskuma“ rääkis Eve.

Valudes vaevlev naine, kirjutas siiski oma raviarstile pika kirja oma murest, ning olevat saanud vastuse juba 5 minuti jooksul. Koheselt olevat talle pandud ajad ka erinevatele uuringutele. „ Pean tõdema, et emaili teel saadud konsultatsioon ja abi, on olnud parim mida eales saanud olen. Kirja teel oli mul ennast võimalik paremini väljendada ja tuleb välja, et arst suutis tänu sellele ka mind paremini aidata. Ma olen igati rahul!“ rõõmustas Eve.

Eve ei saanud väga kaua rõõmu tunda, sest libastus köögis ja vigastas sellega oma õlga. Nii võeti suund hilja õhtul EMO-sse, mille ukse taha abi ootama jäädi. Samal ajal ukse taga oodates, oli saabunud kiirabiauto. „ Nägin läbi klaasukse, et kiirabiautos on kõik inimesed valgetes kostüümides, kuid miks nad majja koheselt ei tulnud, ma ei mõistnud.“ seletas ta.

Noore naise sõnul oli EMO-s aga samal ajal sagin pihta hakanud, ning EMO hoole all olevad patsiendid viidi teistesse ruumidesse. Ka Evel oli palutud minna kilest tehtud ruumi ja kui kõik inimesed olid eraldatud, toodi kanderaami peal autost välja väga raskes seisundis koroona haige.

„See vaatepilt oli jube ja tundsin, kuidas minu olukord polegi nii hull nagu sellel naisterahval. Kohe kui koroona haige oli arstide hoole alla antud, sain ka mina lõpuks abi ja ilma koroona testita. Jah , tõepoolest pidin 2 tundi ootama, kuid usun, et see aeg, nägid arstid kõvasti vaeva inimelu päästmisel.“- rääkis Eve „Kuuuurijale“