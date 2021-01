Koroonakriisist tingitud rahapuudus sunnib inimesi varasid müüma

Lembit kirjutas „Kuuuurijale“ mureliku kirja, et võõrad inimesed on hakanud tulema tema hoovi ja nõudma aru, miks mees metsa maha raiuda laseb? „Kõik algas täpselt siis, kui traktorid metsas tööd alustasid.“ rääkis Lembit.

Lembit kirjutas, et rahapuudus pani teda kaaluma mõtet metsa kas maha müüma või andma raieõigust, sest töökohal palka vähendati ja nüüdse sissetulekuga pere ei suutvat ära elatada.

„Mul oli plaan maja katus ära vahetada, sest pidevalt tuleb kusagil vett sisse, lisaks on maja väga külm. Mitte keegi sellistes tingimustes elama ei peaks. Kahjuks koroona ja palga vähendamine nurjasid mu plaanid, elektriarved on praeguse külmaga üüratud. Ma ei jõua neid maksta! Metsa eest teenin piisavalt, et saan katuse peale ning tänase talve üle elatud.“ põhjendas mees metsa maha raiumist „Kuuuurijale“.