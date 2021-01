Jõgeva inimesed küsivad: miks on kogu vallavalitsus isolatsioonis?

Juba järgmisel päeval, 18. jaanuaril, teatas Kokk, et on saanud positiivse koroonatesti tulemuse ning kõik volikogu istungil olnud inimesed pidid jääma isolatsiooni. Volikogu istungil osales 27 volikogu liiget, samuti olid seal vallaametnikud ja mitmed inimesed, kes olid istungi pealtvaatajateks. Täna on isolatsioonis kõik 27 volikogu liiget, istungil viibinud kodanikud, Jõgeva Linnavalitsuse ametnikud ning samuti on isolatsioonis Kaitseliidu Jõgeva Malev.

„Jõgeva Vallavolikogu toimus pühapäeval 17.01. k.a. algusega kell 17.00 ja lõppes enne 19.00. Synlabist helistati mulle esimest korda 17.01 k.a. kell 18.41 ja saadeti sõnum 18.42. Terviseamet saatis mulle teate, et mul on lähikontakt alles esmaspäeval 18.01. k.a. kell 17.08 . Kuni volikogu esimene punkt oli umbusalduse avaldamine volikogu esimehele ehk mulle, siis oli loogiline ja tavapärane, et seda punkti jubib volikogu aseesimees. K. Vaarpuuga kohtusin tõesti 15.01. , aga huvitav on see, et minu teada tekkisid meil esimesed sümptomid samal ajal. Millal ma nakatusin, tõesti ei tea. Mul oli korra palavik esmaspäeva 18.01. ööl vastu teisipäeva ja teisipäeva hommikul. Rohkem mul sümptomeid tänaseni esinenud ei ole. Infoks, et samal volikogul osales SA Jõgeva Haigla peaarst Peep Põdder. Me teame, et haiglas oli ja on ka praegu koroonaviirus sees. Kindlasti ei ole olnud minu soov kuidagi halvata vallavalitsuse tööd ja ütlesin ka enne umbusalduse hääletamist, et sõltumata umbusalduse tulemusest, astun volikogu esimehe ametist tagasi. Rohkem ma seda teemat ei soovi kommenteerida.”