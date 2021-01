Tütre saadetud pakk vanematele läks huvitaval kombel kaduma

Proua sõnul oli andmetes kirjas, et pakk saadetakse pakiautomaati ja kuna telefoninumbrit polnud tütar lisanud, helistas proua Itella infotelefonile ja lasi lisada pakile ka oma isikliku mobiilinumbri ja palus jõulupaki viia lähimasse pakiautomaati, mis asus Märjamaa Coop toidukaupluses. Andmete lisamisega arvas proua, et asi on lahendatud ja pakk saabub paari päeva jooksul.

„Järgmisel hommikul,12. jaanuaril, vaatasin jälgimiskoodi, et kas midagi on muutunud. Enam see kood ei reageerinud. Olin segaduses. Ootasin veel mõned päevad, ei midagi. Helistasin 18. jaanuaril uuesti, et mis värk on? Sain vastuse, et neil oli pühade ajal nii palju tööd, et nad ei jõudnud koju kandeid teha ja saatsid minu paki tagasi saatjale. Uskumatu! Vabandust, kas minu pakk ei olnud nende töö?“ on vanaproua tänaseni endast väljas ning palub nüüd "Kuuuurijal" uurida, mis tema saadetise ümber toimus.