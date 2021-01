Tänases saates räägivad lapsevanemad sellest kui jõud ei käi enam teismelisest üle, kuid last karistada enam ei tohi. Lapsevanemad on nõutud, sest lastel on sisuliselt lubatud teha kõike ja vanem ei tohi teda noomida ja isegi mitte halbadest sõpradest eemale viia.