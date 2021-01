Kaheksa aastat Andrese ja Pearu kombel tülitsenud naabrid

Väidetavalt läksid ühes väikeses külas metsade vahel tülli teineteisest 150 meetri kaugusel asuvate Kastani ja Kurvi (nimed muudetud, toim. teada) talude elanikud. Tüli põhjustas see, et Kurvi talu omanikud hoidsid pidevalt oma ohtlikku koera lahti. Kastani talu elanike sõnul elasid nad muidu piirkonnas enamasti üksinda ja Kurvi talu hoovis käidi vaid suviti niitmas. Kümme aastat tagasi kolisid Kurvi tallu lõpuks elanikud, kuid midagi head see endaga kaasa ei toonud. Kaks aastat hiljem võtsid Kurvi talu elanikud omale koera, kuid aeda ei ehitatud ja koerale kombeid ei õpetatud. Kastani talus peetakse samuti kaht koera, kuid kogu majapidamise ümber on aed. «Asi algas sellega, et naabrite koer hakkas meie aia ümbrust kraapima ja auke kaevama,» jutustasid Kastani talu elanikud. Nad lisasid, et aukude tõttu väänasid nad sageli pimedal ajal jala välja.

Kastani talu elanikud pidid endi sõnul naabrite koera tõttu omale ka uue värava ehitama, kuid seda kahjuks oma kulu ja kirjadega. «Kui palusime neil omale aia ümber ehitada või koer ketti panna, vastati meile labaselt ja sõimati nägu täis, et oleme ise süüdi, kuna meil on emased koerad ja tema koer soovib oma kotid tühjaks lasta. Koera ketti panemine oleks väidetavalt nende koera piinamine ning kui soovime, et nad aia teeksid, peaksime meie selle kinni maksma. Valda kirjutasime ka korduvalt, kuid abi ei saanud,» kirjutas Kastani talu elanik.

Olukord olevat läinud aga eriti hulluks siis, kui möödunud kevadel rünnati koduvärava ees Kastani talu pere kassi. Kassi päästmiseks tehtud operatsioonid läksid perele maksma 3000 eurot. «Kutsusime politsei ja naabrid tegid politseiga kokkuleppe, et kui nad maksavad pool kassi ravist, päädib asi vaid hoiatusega. Meile maksti lubatud summa asemel vaid 200 eurot ja külapeal hakati rääkima jutte, et naabrinaine lubavat meie pere ära tappa. Elasime pidevas hirmus, et kellele meist nüüd esimesena liiga tehakse,» kirjeldas Kastani talu peremees olukorda.

Kastani talu elanikud leppisid sellega, et oma raha nad tagasi ei saa. Kahjuks ei elanud kass operatsioone üle ning puhkab nüüd kodus mulla all. Pere sõnul tegi see kõik neile väga haiget, kuid naabrid ei vabandanud nende ees ega tunnistanud oma eksimust.

Möödunud aasta jaanipäeval kohtusid naabrid juhuslikult kohalikul külaplatsil. See pidu sai kõigile saatuslikuks. «Naabrinaine oli juba väga purjus ning tundsime, et oleks targem kui meie pere sealt lahkuks, sest üle pika laua visati juba koledaid sõnu meie suunas. Tundsime, et me ei pea seda taluma. Hüppasime autosse, kui naabrinaine vihaselt meie suunas jooksis. Ta peksis meie auto klaasi ning pidime kiiresti kohapealt ära sõitma,» jutustas Kastani talu perenaine. Viie minuti pärast said Kastani talu elanikud telefonikõne. Külarahvas rääkis, et seesama naabrinaine tahtis peolisi katkise klaaspudeliga rünnata, sest nad saavad Kastani talu perega paremini läbi.

Kuna keegi ei tahtnud pidu rikkuda, olevat tol ööl olukord ilma politseita lahendatud. Siiski teavitati järgmisel päeval juhtunust politseinikku, kes oli Kurvi talu perega ka varem tegelenud. Kurvi talu pererahvas sai avaliku korra rikkumise eest trahvi. Väidetavalt ei ütle Kurvi talu pererahvas tänaseni Kastani talu elanikele isegi tere. Mööda sõites või kõndides keeravad nad lausa pea ära.