Tartumaal on inimesed hirmul, sest Haagel olevat nähtud kolme hunti

Kui terve laupäeva püsisid tartu lähistel inimesed tubades, siis pühapäeval selgus aga et kartus oli olnud ilma asjata.

"Mingi proua oli oma koerakesega näinud hoopis Räni põllu peal kolme hundi moodi looma jooksmas ja öösel tulid kohalikele teated, et need olid olnud ohutud Husky tõugu koerad. Nii et inimesed istusid ilma asjata sel nädalavahetusel kodus ja kartsid hunte!" selgitas kohalik asja.