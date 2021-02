Inimesed kurdavad, et Läänemaal on lausa eluohtlik ristmik

Suure-Lähtru küla asub Läänemaa südames, Lääne-Nigula vallas. Lähtru ristmikult saab suunduda nii Palivere, Kullamaa, Martna kui ka Taebla poole. Palivere-Martna suund on ristmikul peatee ning teises suunas sõitjatel tuleb teed anda. Kohalike sõnul peavad liikluseeskirjadest kinni vähesed ning Kullamaalt Taeblasse sõitjad kihutavad hoogu maha võtmata üle ristmiku.

27. juulil 2019. aastal juhtus ristmikul raske liiklusõnnetus, mida kohalikud olid kartnud juba aastaid. Kullamaa poolt tulnud Audi põrkas kokku peateel sõitnud Volkswageniga ning sõitis ristmikul asuvasse majja sisse. Audit juhtinud mees suri kohapeal. «Mõni meeter veel ja see auto oleks mul magamistoas olnud ja ma ei tea, mis ma oleks teinud, kui mu pisikese kaheaastase lapsega oleks midagi juhtunud,» rääkis ristmikul asuva maja endine elanik. Ta lisas, et õnneks sõitis auto sisse ruumi, mis seisis tühjana.

Õnnetusest suure trauma saanud perekond müüs maja maha. Olukord ristmikul on aga endine ning uued elanikud on samuti ärevaks muutunud. «Eelmise omaniku sõnul oli transpordiamet lubanud maja juurde teepiirde panna, kuid seda pole siiani tehtud. «Anna teed» märkidele on vaid kollane helkurkast lisatud. Ristmikul on maha joonistatud hoiatavad märgid, neid ei pane keegi tähele,» pahandavad uued majaomanikud.

Kohalikud on endi sõnul helistanud korduvalt transpordiameti infotelefonile ja pakkunud olukorrale lahendusi, kuid pole vastust saanud. Transpordiametile olevat tehtud ettepanek kehtestada lisaks «anna teed» märgile peateel ka kiiruspiirang.

«Iga kuradima päev sõidab mõni raskeveok või sõiduauto täiskiirusel üle ristmiku [nii], et süda jätab hirmust mitu lööki vahele,» selgitab ristmikul asuva maja elanik. Ta räägib, et inimesed kardavad enne oma kodu teeotsa hoogu maha võtta, sest ristmikult kihutavad autod sõidavad neil tihedalt kannul. Seetõttu pole tema sõnul ka õnnetustest palju puudu jäänud.

«Kuuuurija» küsis vastust transpordiametilt. Huvitaval kombel said samal päeval «Kuuuurijaga» ka kohalikud lõpuks oodatud vastuse. Kohalikud pole aga vastusega rahul ning palusid nüüd abi hoopiski politseilt. Nad soovivad, et politseinikud käiksid ristmikku tihedamalt kontrollimas, et autojuhid hakkaks liikluskorraldusi rohkem järgima.

Avaldame transpordiameti täispika vastuse:

Tere! Teie esitatud küsimusele vastas Janno Vilberg Transpordiameti taristu arendamise osakonnast. Oleme antud ristmiku liikluskorralduse- ja ohutuse probleeme arutanud 2020. aasta veebruaris Maanteeameti (tänase Transpordiameti) liiklusohtlike kohtade tehnilises töögrupis, et leida võimalusi liikluskeskkonna ohutumaks muutmiseks . Ristmikul ja selle piirkonna ohutumaks muutmiseks viidi läbi järgnevad liikluskorralduse muudatused: *ristmikul nähtavuse parandamiseks tõsteti ümber ristmikul suunaviidad; *piirkiiruse alandamiseks peateel paigaldati peateele märgid, millega kehtestati suurim lubatud sõidukiirus 70 km/h; *ristmikul teeande kohustuse paremaks tajumiseks paigaldati taustekraaniga eelnevad teeande kohustuse märgid ja täiendati teemärgistust (hoiatavad märgised „täristi“, teeandmise kohustuse märgistus, ristuvatele harudele telgjooned). Liiklusohtlike kohtade tehnilises töögrupis oli aruteluks ka ristmiku ala kitsendamine (teekatte eemaldamisega), et tee andmise kohustus oleks paremini tajutav. Töögrupp otsustas, et loetelus mainitud liikluskorralduse meetmed on piisavad ja muid ümberehitustöid (ristmiku kitsendamist) pole vaja ette võtta. Samas jääb ristmik spetsialistide jälgimise alla. Teepiirde paigaldamist meetmena ei ole kavandatud. Kui maja omanik soovib aeda rajada, siis Transpordiameti tingimustel saab ta seda teha. Lugupidamisega Tarmo Ots Avalike suhete osakond Transpordiamet