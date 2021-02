Erik Orgu avab suu ja väidab, et tema armuelu on ära rikkunud meedia, kes tuletab pidevalt meelde mitme aasta taguseid lugusid ning mees ei lepi sellega. Tuntud toitumisnõustaja ütleb, et ta ei loe oma pruudi kaloreid ja ei vaata tema kõhurasva, vaid eelkõige otsib ta ikka oma kaasas midagi muud ja on suhtes täiesti normaalne mees. Aga miks ometi naised teda siis kardavad ja Orgu elus vahetub üks naine teisega.