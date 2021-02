Esmaspäevases "Kuuuurijas" kajastatud Tali küla kortermaja endine elanik: 25-kraadise külmaga veetorud lõhkesid

Üks noormees andis teada korteri kohta, kus Urve ja Eerik hetkel elavad ning selgitas, miks see täna nii kohutavas seisus on.

Tere Katrin!

Kirjutan teile selle Saarde valla Tali küla pere korteri probleemi tõttu teile.

Täpsustan olukorda.

Kuna ise ka pärit Talilt ja ka elanud samas majas, siis võin öelda, et selles kortermajas on oma puuküttega katlamaja all keldris nagu kõikidel Tali kortermajadel. Aga tulles antud kortermaja juurde tagasi siis küte ja vesi puudub antud majas sellel põhjusel, et selles majas ja selles korteris kus praegu see pere elab, elasid enne ühed alkohoolikud, kes tegelesid selle maja katlakütmisega ja keerasid selle katla sõna otseses mõttes p****.

Enam kütta ei saanud ja talvel -25 kraadise külmaga veetorud lõhkesid. See probleem on selles majas juba 2013. aastast. Vald oli nõus aitama paranduse osas 50% ulatuses. Ülejäänud katla ja veetorude remondi oleksid pidanud maksma majaelanikud, aga sel ajal elas peale minu veel 3-4 peret selles majas ja nemad polnud nõus raha remondi alla panema. Samuti puudus majas KÜ ja vist puudub tänini.