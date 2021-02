Lahmuse kooli õpetajad leiutasid „toolsuusad“

Lahmuse kooli tööõpetuse õpetaja Kuuno Tiitus rääkis „Kuuurijale“, et vanas mõisahoones asuva kooli kolikambrist võis leida kõike, alustades vanadest toolidest, lõpetades iidsetest suuskadest.

Pidevalt puidutööga tegeleva mehe sõnutsi ei olnud need toolid väärt parandamist ja taas-kasutamisele võtmist ning suusadki polnud just võistluskõlbulikud. Nii oli ta kooli kehalise kasvatuse õpetaja Mati Klampiga pead kokku pannud ning leidsid, et ühendades suusad ja toolid, võib saada vinge koosluse.