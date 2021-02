Kas tõesti laseb bussifirma "tühja koha" reisijal kinni maksta?

Andres sõidab tihti Tallinnast Tartusse ja vastupidi just Lux Expressi busse kasutades ning ta on pettunud ettevõtte suhtumises. Nimelt tuli Andresel osta lisaks 12 eurot maksvale bussipiletile ka 6 eurot maksev kõrvalistme koht, kuna ta soovis vältida nakatumist koroonasse. „Kas selline asi ei peaks praegu elementaarne olema? Haiglates ja muudes avalikes ruumides on üle ühe kõik toolid lintidega kinni pandud, et inimesed kõrvuti ei istuks. Miks bussis peab selle kinni maksma?“ on Andres pahane.

Lux Express istmed. FOTO: Zane Bitere / LETA / SCANPIX

Andres olevat helistanud Lux Expressi infotelefonile ja küsinud ettevõttelt selgitust, kuid mehe sõnul ei oldud temaga viisakas. „Mulle vastati, et neil on kõik seaduslik ja kui mulle ei meeldi, siis ma ei pea sõitma nende liinil. See ei ole ju normaalne teenindaja suhtumine!“ muutub mees veelgi vihasemaks. Lisaks on Andresel küsimus, kas olukord teiste ettevõtetega on ikka võrdne? „Teatud kellaaegadel on bussid pilgeni täis aga teatrid või muud asutused peavad tühjade saalidega hakkama saama.“ sõnab pahane Andres lõpetuseks.

„Kuuuurija“ pöördus vastuste saamiseks Lux Expressi poole. Loe täispikka vastust siit:

Kommentaari annab Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos: