«Kuuuurija» saates olnud ema ja poeg Tali külast langesid füüsilise rünnaku alla

Kuna «Kuuuurijale» kirjutasid juhtunust mitu inimest, helistas saate toimetus 20-aastasele Eerikule ja küsis, kas ema ja poeg sattusid tõesti rünnaku alla. Eerik ja tema ema Urve kinnitavad, et tõepoolest tulid kaks alkoholijoobes meest laupäeval, 30. jaanuari õhtul nende korteri ukse taha prõmmima. Kui Eerik oli ukse avanud, olevat mehed jõuliselt peale käinud, et ta jooks alkoholi. Eerik palus meestel lahkuda ja ütles neile, et ei tarvita alkoholi. «Olin ust juba kinni saamas, kui järsku löödi ust jalaga ja ma kukkusin kaugemale koridori maha. Leidsin telliskivi ja püüdsin neid sellega tabada, aga siis nad lõid mu ema vastu seina,» sõnas Eerik.

Urve ja Eeriku sõnul õnnestus politseil tol õhtul tabada vaid üks ründajatest. Teine, lühemat kasvu mees olevat ära põgenenud. «Me ei taha ega julge siin enam elada, me ei tunne neid isikuid. Oleks meil raha, me koliks mujale elama,» räägib paanikas Eerik. Ta lisab, et nad ei julge praegu emaga isegi kodust välja minna.

«Vägivald ei saa olla mingil juhul lahendus. See ei ole normaalne, et kellelegi kallale tungitakse. Kes on teo toime pannud, see peab ka vastutama. Usun politsei töösse ja et asi saab peagi lahendatud. Politsei teeb oma tööd, meie oma tööd. Teame, et pere on hetkel hirmul, kuid nii nagu siianigi, suhtlevad nendega meie sotsiaaltöötajad ja püüavad neid igal võimalikul moel toetada,» kommenteeris vallavanem.