KATRIN LUST ⟩ Kes aitab lumehelbekesel Tallinnas auto lumest välja kaevata?

Nimelt märkas Kanal 2 uudistesaate « Reporter » ajakirjanik abitut vanainimest Tallinnas Juhkentali tänaval kõnniteel tuisus ja lumepudrus koperdamas. Kohe tegi viks reporter vanainimesega juttu ning selgus, et pensionär peab minema kesklinnas asuvasse keskhaiglasse (sel hetkel ei asunud see temast üldse mitte väga kaugel) arsti juurde. Ilmselgelt oli teekond vanainimesele ekstreemsetes ilmastikutingimustes üle jõu käiv.

Seejärel päris ajakirjanik Tallinna abilinnapealt Kalle Klandorfilt (kes vastutab pealinna kommunaalmurede eest), miks on linna teed lumest puhastamata ja mida saaks vanainimese heaks sellistes oludes teha.

Klandorf vana miilitsana oli konkreetne ja ütles, et kõnnitee puhastamise eest vastutab tänavaäärne kortermaja ja vanainimest võiks aidata sugulased või telligu ta takso.

Klandorf vabandas, aga mina ütlen, et asjatult.

Nimelt on Tallinnas liikumisprobleemidega elanikel tõepoolest võimalik tellida kuni 190 euro eest linna arvel taksoteenust, omafinantseering on 25 protsenti.

Õismäe sotsiaalvaldkonna juht Marius Rosenblatt selgitas, et sotsiaaltöötajad oleksid kindlasti uurinud, milline suhe on abivajajal lähedastega, ja leidnud vajaliku abi ka tuleviku muredeks.

Rosenblatt lisas veel ühe huvitava asjaolu. Nimelt on Õismäe linnaosavalitsusse viimasel ajal pöördunud just nooremad inimesed, kes ei saa oma autosid parklast kätte, kuna sahk on lükanud kokku suured lumevallid. Elanikud paluvad linnaosavalitsust appi autot lumest välja kaevama.