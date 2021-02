Rõuge vald palub abi Ööbikuoru keskuses vandaalitsenud inimeste leidmisel

«Meil on üldjuhul väga rahulik vald, selline sündmus tuli meile kõigile suure üllatusena. Kuna Ööbikuoru keskus on varustatud ka videokaameratega, on vandaalide leidmine loodetavasti kiire protsess. Ööbikuoru keskus on meie jaoks nii kultuuriline kui ka emotsionaalne väärtus. Kahju, et selliseid inimesi leidub, kes teiste territooriumile või hoonesse sisse tungib. See on igati taunitav. Postituse tegime lootuses, et samasugused uljaspead aduks, et me ei jäta selliseid asju niisama enda teada ja avalik tähelepanu on üsna ebamugav,» ütles Loik.