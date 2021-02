Kuidas Valga vald jäi ilma Paju hooldekodust

Paju mõisas Valgamaal on viimased 60 aastat olnud hooldekodu ja Eesti taasiseseisvumisel sai selle hooldekodu omanikuks Tõlliste vald. Kui vald 1998.aastal enam ei soovinud hooldekodu pidada, anti kogu toimiv hooldekodu koos kõigi majade ja inventariga üle värskelt asutatud mittetulundus ühingule. MTÜ asutajaid oli toona kaks - Tõlliste vald ja Olev Kaasik.

Ühingu asutamisel lepiti kokku, et jätkatakse hooldekodu pidamist ja varad lähevad likvideerimise korral, kas kohalikule omavalitsusele või sarnase eesmärgiga sihtasutusele.

Paju hooldekodus on täna umbes 100 klienti ja 50 töötajat, kes kõik tegelevad ööpäevaringselt psüühhiliste erivajadustega isikute hooldamisega.

Majandusnäitajad on Sellel MTÜ-l aga korralikud- tulu ettevõtlusest oli 2019. aastal üle 925 000 euro ja see tuli enamuses riigilt ja avalikest vahenditest. Varasid on MTÜ-l üle 720 000 euro.

2015. aastal remonditi Paju mõisa 400000 euro eest.

2020. aasta 20. mail kutsusid MTÜ Paju Pansionaadid liikmed Kalju Sinisalu, Anu Raud, Madis Gross ja Tõnu Sõrmus kokku üldkoosoleku ja muutsid põhikirja nii, et ühingu likvideerimisel kuuluvad varad neile. Valga vald, kes peale omavalitsuste liitumist oli Tõlliste valla õigusjärglane sellel koosolekul ei osalenud. Tõsi kutse oli saadetud valla üldmeilile aga sisuliselt ei teatatud, milliseid otsuseid asutakse vastu võtma.

Kui uurisin hooldekodu juhatajalt Kalju Sinisalult, miks selline otsus tehti ja kas ka teised huvilised - nagu näiteks mina või kohalikud aktivistid - saavad samuti MTÜ liikmeks astuda, siis sain vastuseks: “See on juba urgitsemine!“

Hiljem kirjalikult soovitas Sinisalu lugeda mul põhikirja, MTÜ seadust ja muud formaalset infot. Sisulisi vastuseid ma ei saanud.

Uurisin ka Paju hooldusjuhilt Valga volikogu liikmelt Monika Rogenbaumilt, et kuidas tema silme all selline korruptsioonihõnguline asi sai juhtuda. Monika Rogenbaum -kes on Valga valla revisjonikomisjoni liige ja tuntud kui väga tähelepanelik ning kriitiline opositsionäär- otsustas aga samuti vaikida.

Tähelepanuväärne on antud loos ka see, kuidas endine Tõlliste vallavanem Madis Gross-kes ise vallavanemana andis Paju hooldekodu MTÜ-le - on nüüd sisuliselt tegelik kasusaaja.