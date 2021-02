Politsei tabas Rõuges Ööbikuoru keskuses vandaalitsenud mehe

Sündmused said alguse ööl vastu 3. veebruari, kui häirekeskusesse helistanud Ööbikuoru keskuse haldaja andis teada, et maja on läinud häiresse ning arvatavasti on hoonesse sisse murtud. Teatele reageerinud politseipatrull kedagi sündmuskohalt vahetult ei tabanud, küll tuvastasid nad ühes haldajaga, et hoonel oli lõhutud üks aken. Lähemal uurimisel sai kinnitust seegi, et vandaalitsemine piirdus õnneks vaid akna lõhkumisega ning majas sees käidud ei oldud.