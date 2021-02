Politseisse viidud leitud dokumenti omanikule ei tagastata

Anne ei mõista, miks talle tema ID-kaarti ei tagastata, kuigi see oli kehtiv. Politsei palus teha naisel omale uus dokument, mis maksab 25 eurot ja mille kättesaamine võtab aega. Kuna Anne elab välismaal, on tal reisimiseks ja tööle naasmiseks dokumenti väga vaja.

«Mulle tundub, et enam ei tasu leitud dokumenti politseisse viia. Targem oleks ise isik üles otsida ja ma loodan, et peale selle artikli ilmumist inimesed nii ka tegema hakkavad. 25 eurot on mõnele inimesele väga suur raha,» ütles Anne lõpetuseks.

«Politseisse toodud leitud isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) muudetakse kehtetuks ja seda ei tagastata omanikule, sest see aitab kaitsta dokumendi omaniku identiteeti. Inimesel tuleb sel juhul tõesti taotleda uus isikut tõendav dokument.

Paraku on teada terve hulk juhtumeid, kus võõrast isikut tõendavat dokumenti on kasutatud järelmaksu taotlemiseks, mitmesuguste lepingute sõlmimiseks või ka lihtsalt võõra inimesena esinemisel. Need on juhtumid, mille tagajärjel võib dokumendi õige omanik saada väga suurte võõraste rahaliste kohustuste osaliseks.

Näiteks ID-kaardil saab inimene ise peatada sertifikaadid, kui kaart on kadunud, varastatud või on kahtlus, et keegi võib seda kuritarvitada. Sertifikaatide peatamiseks saab helistada ööpäevaringselt numbrile 1777 või 677 3377. Peatatud sertifikaatidega ei saa kasutada e-teenuseid ega anda digiallkirja. Kui inimene leiab oma dokumendi üles, tuleb sertifikaatide aktiveerimiseks pöörduda PPA teenindusse. Kui dokumenti ei õnnestu üles leida, tuleb esitada avaldus füüsilise dokumendi kehtetuks tunnistamiseks või taotleda kohe uus dokument.

Siit veebilehelt saab täpsemalt lugeda, mida teha, kui isikut tõendav dokument on kadunud: https://www.politsei.ee/et/id-kaart-on-kadunud-voi-varastatud.»