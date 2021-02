Haigla heategu perele, kes soovis koroonapandeemia ajal lähedast külastada

Leena kirjutas «Kuuuurijale», et tema 58-aastane mees võitles raske haigusega pikalt. Selle aasta jaanuaris oli teada, et meest enam kauaks ei ole. Kuna Leena ja tema abikaasa elasid Soomes, oli lähedastel meest keeruline vaatama minna, eriti just Soomes kehtima hakanud uute piirangute tõttu.

29. jaanuaril 2021 võtsid Leena abikaasa õed suuna Soome poole. Kui nad kell 9.30 Soomes laevalt maha astusid, tegid nad kohe koroonatestid, et võimalikult kiiresti venda külastada. Mida aga ei tulnud, olid vastused. «Kuna vastuseid ei tulnud ja mehe õed pidid mõne päeva pärast Eestisse tagasi sõitma, palusime põlvili haiglas, et lastaks külastada. Õnneks tuli haigla vastu, kuid tunnise külastuse asemel lubati meile vaid 15 minutit,» kirjeldas tänulik Leena.

Leena abikaasa lahkus 4. veebruaril, kuid tema õed pole siiani testitulemusi teada saanud. «Kui on võimalik, soovitan Eestis testid ära teha, et vältida sarnast olukorda. Kuid ma ei mõista, kuidas on võimalik sellisel moel taastada Eesti ja Soome vaheline liikumine, kui laevas oli 20 inimest ja endiselt pole selle päeva testi vastuseid. Me ei räägi siin ju sadadest reisijatest!» sõnas Leena lõpetuseks.