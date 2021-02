KATRIN LUST ⟩ Tõde tõuseb, vale vajub ja Swedbanki Rumeenia afäär jõuab lõpuks kohtusse

Swedbank on vaielnud seni investoreid koondanud Bond Recovery OÜ hagile vastu, viidates nõude aegumisele. Seetõttu ei olnud siiani võimalik juhtumit kohtus arutada. 8. veebruaril langetatud Riigikohtu otsusega ei võetud Swedbanki kaebust aegumise kohta aga arutusele ja nüüd algavad kohtulahingud Maakohtus.

Olen Swedbanki Rumeenia saagal silma peal hoidnud alates 2014. aastast ja ma ei ole senini saanud selget vastust, miks osteti just need maad ja kuidas neid Rumeenia maid ikkagi toona hinnati. Arusaamatu on minu jaoks olnud ka see, kuidas on võimalik, et Rumeenia maade müügist (aastatel 2016-2020) ei ole saadud isegi mitte 5 protsenti nende ostuhinnast. Tänaseks on nimelt kõik vähegi väärtuslikud maad pankrotihalduri poolt realiseeritud kokku umbes 370 000 euro eest.

Swedbank on öelnud, et investeeringu aluseks olevad dokumendid ei ole säilinud ja maade hinnalanguse 2010 aasta alguseks põhjustas ülemaailmne majanduskriis. Pank kuni tänase päevani väidab, et Rumeenia kinnisvaraturg ei ole toibunud majanduskriisist.

Asja on uurinud Keskkriminaalpolitsei ja Riigiprokuratuur

Riigiprokurör Sigrid Nurm leidis 2020. aasta 26. mail Rumeenia maade ostuga seoses järgnevat:

«Nii nagu kuriteokaebuse esitajad ja Keskkriminaalpolitsei on ka prokurör nõus, et investeeringute kaasamisel on 2006-2007 toime pandud investeerimiskelmus ja panga osalus investeeringute vahendamisel ja investorite kaasamisel on tõendatud. Seega enam kui kaheksa miljoni suurune kahju on põhjustatud investeerimiskelmusega.»

Pankrotimenetlus tõi investoritele ainult 170 000 eurot

Rumeenia võlakirjaemissiooniga seoses on Swedbanki üritanud kohtus hageda nii investorid kui ka pankrotihaldur. Siiani asjatult ja eelkõige Swedbanki koostöö puudumise tõttu.

Nord Land Hill Portfolio OÜ ehk ettevõte, kes oli võlakirjade emitent-pankrotihalduri 2021. aasta jaanuari lõpparuande ja otsusettepaneku järgi läheb investorite vahel jagamiseks peale kulude mahaarvamist umbes 170 000 eurot. Samas nõudeid on pankrotipesas üle 10 miljoni. Pankrotipesa üks suuremaid kulusid oli Swedbanki õigusabikulude ja kohtu riigilõivude hüvitamine, mida oli umbes 50 000 euro ulatuses.

Sisuliselt vaidles Swedbank oma klientidega pankrotihalduri vahendusel nõuete aegumise üle ja kohtu aruteludeni panga investeeringu kvaliteedi osas ei jõutudki. Nimelt leidis kohus, et Nord Land Hill OÜ pankrotihalduri nõue panga vastu on erinevalt investorite omast aegunud.

Miks eksitas pank investoreid ja laimas advokaati?

2015. aastal pangas pettunud investorid asusid koondama nõudeid ja lõid pangaga võitlemiseks Bond Recovery OÜ. Kuigi Swedbank püüdis neid takistada väites toona näiteks, et nõuded ei ole aegumas, sai just see asjaolu antud asjas otsustavaks, kuna investorid kes koondusid Bond Recovery alla esitasid Riigikohtu arvates oma nõuded õigeaegselt.

Panga kahepalgeline suhtumine aegumisse ja investorite eksitamine tuli välja 2015. aasta Postimehe artiklis, kui vandeadvokaat Liis Puidak investorite esindajana kutsus koheselt esitama nõudeid panga vastu kuna nõuded on aegumas. Toona väitsid panga juristid, et nõuded ei aegu niipea ja vandeadvokaat Puidak valetab!

Tõde tõuseb ja vale vajub. Olen teinud Swedbanki Rumeenia saagast kümneid lugusid nii Õhtulehes kui ka Postimehes ja mitu telesaadet Kuuuurija, aga lõppu ei paista sel saagal olevat.