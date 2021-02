Ema jättis pisitütre juuresolekul kassi kraavi

Laura on viinud enda sõnul kõik kassid Läänemaa loomade varjupaika, kus teda võetakse juba kui oma inimest. Varjupaik on andnud Laurale laenuks ka püügipuure, et loomade kättesaamine enam pikale ei veniks. Ka ema ja tütre hüljatud kass sai viidud Läänemaa loomade varjupaika. Kahjuks päästeti loom liiga hilja ning ta lahkus siit ilmast kaks nädalat peale varjupaika jõudmist. «Ta olevat olnud juba nii nälginud ja usse täis, et organism ei pidanud vastu,» sõnas Laura.

Hulkuvad loomad saavad alguse kindlasti omaniku hooletusest. See tähendab oma looma steriliseerimata ja kastreerimata jätmisest. Üks kass võib aastas tuua väga palju poegi ja need pojad omakorda veel poegi, millest lõpuks tekivad kassikolooniad ja koduta kassid.

Ma ei saa väita, et paljud kassid, kes tänavalt meie juurde jõuavad, on sotsiaalsed. Sotsiaalseid kasse on ka, aga enamik on siiski pelglikud ja vajavad inimesega harjumist. Faktiliselt ja protsendiliselt ei oska välja tuua, kui paljud meie juurde jõudvad loomad on tahtlikult tee äärde maha jäetud. Kohalik omavalitsus on kohustatud varjupaika toimetatud looma üleval pidama 14 päeva. Peale 14 päeva kasutatakse ülalpidamiseks annetusi. Mul on hea meel, et lasteaedades õpetatakse lapsi loomi armastama.

Mitmed lasteaiad ja ka koolid on mitu järjestikust aastat toetanud meie varjupaika, kattes kodu ootavate loomade toidulau, ja abistanud muude vajalike asjadega. See on väga positiivne, kui lapsed teavad juba varakult, mis põhjustel loomad varjupaika jõuavad ja miks on varjupaikasid vaja. On lootus, et kui nendest lastest kasvavad täiskasvanud inimesed, on nad oma loomadega vastutustundlikumad ning ei lase neil varjupaika sattuda.