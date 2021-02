Kas Omniva hävitab omanikuta pakid?

Lauri (nimi muudetud, toim. teada) kirjutas «Kuuuurijale», et ühes jäätmekäitluse ettevõttes Suur-Sõjamäel töötab tema hea tuttav, kelle sõnul saadab Omniva sinna hävitamiseks palju korralikke tooteid – pükse, saapaid ja muud sellist. Need pidavat olema Hiinast tellitud pakendis tooted, mis on täiesti uued.

Tegemist ei ole Omnivast tulevate pakkide ega kaubaga nagu kodanik väidab. Mis puudutab Omniva saadetisi, siis need õnnestub siiski enamjaolt klientidele probleemideta väljastada. Saaja andmeteta saadetised hoiustatakse hoiulaos ning kuue kuu jooksul suudetakse see sageli saaja pöördumise alusel siiski saajani toimetada.

Kauba puhul, mida kodanik silmas peab, on tegu tõenäoliselt hävitamisele suunatud osaga kogu Kesk- ja Ida-Euroopa transiit-pakimahust, mis läbib Eestit transiitriigina. Kõik sellised tagastamisele minevad saadetised kuuluvad saatjatele ning kauba saatuse (sh ka annetamise) saab otsustada vaid selle omanik. Kõnealuse kauba puhul on tõenäoliselt tegemist väheväärtusliku kaubaga, millest on loobutud ning omanikud on andnud korraldused need tagasisaatmise asemel hävitada. Oleme täiesti nõus, et igas mõttes parem oleks siiski see, kui hävitamise asemel jagataks need asjad inimestele, kes neid vajavad.

Taustainfoks saab kirjeldada veel seda, et riideid ja muud annetamiseks sobivad kaupa, mis lõpuks hävitamisele jõuab, on siiski pigem vähe. Tagastused tehaksegi klientide poolt seetõttu, et tegemist on kas tellitud kauba vale suurusega või vale spetsifikatsiooniga. Kauplejad püüavad kauba hävitamisega piirata ka seda, et tellitud kaupa hakatakse kuritarvitama, st hakatakse tellima veelgi enam vales mõõdus kaupa, seda edasi müüma vms.