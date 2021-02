Koroona EKRE tõrvikurongkäiku ei takista

„Kuuuurija“ võttis ühendust Tõrvikurongkäigu korraldaja Rudolf Jeeseriga ning uuris, kuidas selline suur massiüritus praeguste piirangutega üldse toimuda saab.

Jeeser sõnas, et alustasid juba eelmisel aastal ürituse korralduse ettevalmistamisega, teades, et piirangud võivad muutuda karmimaks. „ Meil ei ole kunagi laual olnud mõtet, et tõrvikurongkäik ära jääks. Juba detsembris oli teada, et traditsioonilisel kujul me seekord üritust teha ei saa, seega pidime leidma uue lahenduse.“ rääkis korraldaja.

EKRE ja erakonna noorteorganisatsioon Sinine äratus panid pead kokku ja otsustasid Tõrvikurongkäigu mitmeks jagada ehk üritus on viidud igasse maakonda ning püütakse tagada uusi valitsuse poolt kehtestatud piiranguid „Eks meil kaks põhilist piirangut olegi, maksimaalselt 250 inimest ning hiljemalt 21.00 peab meie üritus lõppenud olema. Oleme PPA ja Terviseametiga väga heas koostöös ning kõik vajalikud load korraldamiseks on olemas. Kindlasti ei suuda me inimestele tekitada seda sama tunnet mis raekoja platsil suure massiga , kuid usun, et sisimas tunnevad nad rõõmu ka sellest võimalusest.“ rääkis Jeeser.

Kuidas plaanib erakond tagada seaduste järgimise?

Jeeser ütles, et on palunud inimestel pigem minna kodumaakonnas toimuvale rongkäigule ning pakuvad võimalust ka kodus inimestel rongkäiku nautida. „ Meil on tellitud 5 kaamerat, millega teeme otseülekandeid erinevates kanalites: „Uued uudised“, Facebook ning püüame ka Youtube keskkonda jõuda. Püüame Tallinnas toimuvat hoida võimalikult traditsioonilisena. Tellitud on turvafirma, kes liialt lähedal seisvatel palub veidi rohkem hajutatult olla. Samuti rongkäigul osalevad sätime piisavate vahedega.“ kinnitab Jeeser „Kuuuurijale“

Otseülekanne plaanitakse teha veidi telesaate kujul, kus on lausa saatejuhid, kes tähtsaid inimesi vahepeal ka intervjueerivad. Saatejuhtide rolli astuvad Aarne Mäe ja Andres Raid, Kuid huvitavaid külalisi lubab korraldaja ka teistesse üritus paikadesse ning palub pead mitte norgu lasta.