Antsla inimesed on mures, sest toiduabi läheb valedesse kätesse

Ants (nimi muudetud, toim. teada) väidab, et on näinud toiduabi saamas perekonda, kes käib tööl ja kellel näib kõik olemas olevat. „Ma tean, et pereisa käib Soomes tööl ja naiselgi töökoht olemas, miks neile toiduabi jagatakse? Meil siin vallas rohkem vaesemaid kui nemad küll ja veel!“ on Ants vägagi pahur.

„Toidupank aitab tasuta toiduabiga inimesi, kes elavad toimetulekuraskustes. Eelisjärjekorras on toiduabi mõeldud peredele, kus kasvavad väikesed lapsed, sealhulgas üksikvanemaga pered. Neile järgnevad teised vähekindlustatud sihtgrupid ühiskonnas, nagu puudega inimesed, üksikud eakad, kodutud ja teised kriisiolukorda sattunud inimesed.

Antsla Vallavalitsuse sotsiaalosakond järgib toidupanga poolt antud juhiseid ja toiduabi saavad esmajärjekorras need perekonnad või isikud, kes toiduabi jagamisele eelneval või samal kuul on käinud taotlemas abivajadusest sõltuvaid toetusi või toimetulekutoetust. Toidupanga poolt antavat toiduabi oleme jaganud ühekordse toetusena ka nendele üksikvanematele või isikutele, kellele pole abivajadusest sõltuvaid toetusi määratud, aga on vaja olnud antud kodu külastada laste heaolu hindamiseks või toetuste määramise võimaluste tutvustamiseks. Samuti on aidatud toiduabiga inimesi, kes on sattunud pettuse või mingi muu probleemi tõttu ajutiselt raskesse olukorda või kes on saanud Antsla vallast sotsiaalteenuseid.

Euroopa Liidu FEAD ostetud toiduabi jagati aastal 2020 kahel korral. 2021. aastast jagatakse neljal korral. 2020. aasta sügisel oli jagamise kord järgnev: Toiduabi nimekirja saavad augustis või septembris toimetulekutoetuse või KOV toetuse saajad ja toiduabi jagamine toimub nimekirjade alusel. Sügisene toiduabi jagamine Antsla vallas oli 28.oktoober - 4. november.

Toiduabi saamise kriteeriumid on üle Eesti kõigile võrdsed.

Tuginedes teie poole pöördunud isikute murelikule teatele, ei ole meil võimalik kommenteerida, mis alustel need isikud pahameelt väljendasid, sest sotsiaaltoetuste alused igale inimesele on individuaalsed ja selguvad põhjaliku hindamise tulemusel. Teinekord võib kõrvaltvaatajale jääda mulje, et abi saanud isikutel on kõik hästi, kuid tegelikku olukorda ei pruugita teada. Ka töölkäivatel inimestel võib tekkida keerulisi aegu ja vajatakse vallapoolset tuge. Meie ei tohi sotsiaaltoetust saavate isikute sotsiaaltoetuste maksmise põhjuseid kolmandatele isikutele avaldada.

Lugupidamisega

Kurmet Müürsepp

abivallavanem