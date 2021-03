Merike pahandab: miks blokeeris osta.ee põhjendamatult minu kasutaja?

Merike müüs osta.ee-s oksjonil talvepükse, millele leiti kiiresti ostja. Kahjuks ei läinud ostjale püksid jalga ning ta esitas keskkonna kaudu pretensiooni, mille Merike püüdis vaidlustada. «Mul olid kõik pildid olemas ning piltidel oli isegi näha, mis mõõdus püksid on. See on ikkagi ju sellisel juhul inimese enda viga, kui ta kuulutust valesti loeb,» pahandab Merike, kes keeldub pükse tagasi ostmast.

Kohe kui Merike vaidlustuse esitas, olevat osta.ee keskkond tema kasutaja blokeerinud. Peale seda ei saanud ta enam uusi tehinguid teha. Merike väidab, et on proovinud korduvalt keskkonnaga ühendust saada ning uurida, miks tema kasutaja blokeeriti. «Mitte keegi ei ole mulle midagi vastanud, paluti vaid oodata 30 päeva maksimaalselt, aga kes minuga suhtles, ma isegi ei tea. Kas see on normaalne, et ma ei tea, kellega ma isegi asju ajan?» räägib keskkonnas pettunud Merike.

Kommenteerib osta.ee turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristina Põld:

«Kurb kuulda, et müüja oma tegevuse raames leiab, et temale seatud kauplemispiirang osta.ee platvormil on olnud põhjendamatu.

Toome alljärgnevalt välja müüja Merikese vastu ostja poolt esitatud pretensiooni sisu ja otsused.

Kauplemisplatvormina on meie klienditoe nr 1 ülesanne ostja ja müüja omavahelistes vaidlustes olla lepitaja rollis ja aidata ostjal ja müüjal jõuda omavahel kompromissini.

Ostja alustas müüja Merikese vastu pretensiooni 2. veebruaril oksjonilt soetatud pükste kohta, mille pealkirjas oli välja toodud tootena (48) XL, Icepeak püksid.

Ostja poolt saadetud pildil, mis ta meile pretensiooni raames esitas, on näha, et suurus sildil (Fi) on märgitud mõõduks S/48, ehk siis suurus S / suurus 48.

Müüja Merike kirjeldas pükse kui suurus XL/48.

Kokkuvõtlikult oli müüja esitanud müügis valeinformatsiooni müüdava toote kohta, millest tulenevalt oli ostja ostetud toote üle õnnetu ning sunnitud alustama pretensiooni müüja Merikese vastu.

Lõppenud oksjoniga saab tutvuda siin (https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&item_id=149688386). Müüja Merike kaupleb osta.ee-s kasutajanime «iah» all.

Alates 2. veebruarist on osta.ee kauplemisplatvormina olnud üks osapooltest müüja ja ostja omavahelises vaidluses ning lõpliku otsuse langetas klienditugi eile, 22. veebruaril. Seega ei saa kahjuks nõustuda, et temaga ei ole suheldud.

Osta.ee Sisekontroll, kuhu müüja kirjutas enne pretensiooni lõppemist, ei saanud seisukohta võtta klienditoe otsuse õigsuse üle enne, kui lõplik otsus ostja-müüja vahelises vaidluses on tehtud. Vahepeal on olnud ka klienditugi suhtluses mõlema osapoolega.

Osta.ee-s tehakse üle 4000 tehingu päevas ja klienditoe üksuses töötab klientide nõustamisega mitmeid inimesi ning et vastused klientideni jõuaks kiiresti, siis ühe kliendiga võib tööd teha samaaegselt mitu inimest. Klienditugi töötab kõik koos samas e-mail'i süsteemis, seega on nad samaaegselt kõigega kursis, mistõttu nimede kasutamine e-mail'i jaluses külvaks pigem segadust.

Aktiivsete pretensioonide puhul näeb meie kasutusleping ette, et piirang seatakse tehinguosapoolele seniks, kuni käimasolev pretensioon saab lahenduse. Nii kaitseme mõlemaid osapooli ning ka kõiki teisi kasutajaid platvormil. Tooteid saab müüa, niipea kui pretensioon on saanud lahenduse. Meie prioriteet on kasutajate turvalisus ja ka tehingute turvalisus, mistõttu on kauplemispiirangud abivahendiks kasutajate kaitsmisel, et platvormil ei saaks inimestelt raha välja petta kaupadega, mis ei vasta tegelikkusele.

Me kunagi ei rakenda piiranguid kontodele ilma eelneva hoiatuseta. Nii ka käesolevas juhtumis.

15. veebruaril kirjutas meie klienditoeüksus müüja-ostja omavahelises vaidluses järgmist: «Müüja kontole on seatud piirang kuniks pretensioon on lahenduse saanud.» Sama teavitus läheb osta.ee platvormilt ka automaatse teavitusena sel hetkel, kui piirang aktiivseks muutub.

Käesolevas küsimuses oli meie jaoks kaks osapoolt ja olles tutvunud mõlema osapoole argumentidega, langetas klienditoe üksus otsuse, et kuna Müüja Merike esitas toote müümisel vale informatsiooni ning toode ei vastanud kirjeldusele, on ostjal õigus kauba eest makstud raha tagasi saada ning kaup tagastada müüjale.»