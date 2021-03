Martna küla viimasest „kolemajast“ ei pruugigi asja saada

Martna sissesõidul Palivere poolt võis näha veel eelmise aasta lõpus kaht ühesugust tühja kortermaja, millest tänaseks on üks ära lammutatud. Kohalikes tekitas antud maja lammutamine aga suurt küsimust. Miks lammutatakse Martna küla üks uuematest kortermajadest, kui alevi keskel olev maja on konstruktsiooni poolest väidetavalt hullemas seisus ja inimesed peavad selles sees elama.

Kui lammutamise ajal oli inimestes küsimus, kas tõesti mõlemast majast asja ei saa, siis täna hirmutab kohalikke see, mis saab alles jäänud majast. Kohalikele on lekkinud mitmesugust infot, mis tekitab neis suurt hirmu. On inimesi, kes väidavad, et majast tuleb vanadekodu, teised aga ütlevad, et pidevat saamas sotsiaalmaja. Kohalikud ei soovi, et küla saaks endale halba mainet asotsiaalsete inimeste tõttu ja loodavad pigem, et maakohta saavad elama tulla toredad noored pered, kes rahu ja vaikust nautida oskavad.

Need majad ehitati 1980-ndate keskpaigas ja tühjaks jäid 1990-ndatel, kui maal hakkasid kaduma töökohad ning inimesed liikusid linnadesse, kus olid suuremad võimalused leida tööd. Selline oli trend üle Eesti.

Viimasel paaril aastal on hakanud inimesed maale tagasi liikuma ja seepärast tekkis plaan need majad uuesti eluruumidena kasutusele võtta. Kahe maja kordategemiseks puudub majanduslik võimekus ja samas ei julge keegi prognoosida ka seda, et võiks lähiajal tekkida vajadus nii suures mahus elamispindade järele. Lammutada otsustati maja, mis jääb katlamajast kaugemale, et võimaliku ühe maja renoveerimise korral oleks liitumine tsentraalküttega mõistlikum.

Maja lammutamise käigus selgus, et alles jäänud korterelamule on vaja tellida täies mahus ehituslik eksperthinnang, mis selgitaks kandekonstruktsioonide tegeliku seisukorra. Peale eksperthinnangu valmimist saab otsustada, kuivõrd mõistlik oleks seda maja renoveerida. Sealt edasi selguvad järgmised sammud. Kuigi eelmisel aastal kasvas Martna osavalla elanike arv 20. inimese võrra, tuleb jälgida rahvastiku rändetrende, et prognoosida, millised oleksid vajadused uute elamispindade järele.

Kui ekspertiis ja rahvastikuprognoosid toetavad maja renoveerimist, siis sealt edasi saab järgmisi samme kavandada ainult avalike arutelude käigus, et võtta maha pinged, mis on tekkinud arvamusest, et maja kasutuselevõtmisel võib olla eesmärk, mis ei sobitu kohalikku keskkonda.