Peahaava saanud naine kardab, et teda hakatakse EMO arsti hinnangu tõttu alkohoolikuks pidama

Laine on üksik naisterahvas, mistõttu tuli tal ennast ise aidata ja paluda appi kiirabi. Kui kiirabi Lainega tegeles, oli ta püüdnud väidetavalt veel kodus asju sättida, et saaks rahuliku südamega meedikutega kaasa minna. Ta pani kinni ahjusiibrid ja veendus, et kassidel oleks toit ja vesi olemas.

Laine on mures, et selle anamneesi tõttu peetakse teda edaspidi alkohoolikuks ning kui tal peaks veel kunagi midagi juhtuma, ei pruugita teda tõsiselt võtta. Ta palub, et inimesed kontrolliksid haiguslugu peale arsti vastuvõttu, sest ainult nii saab olla kindel, et sind ei sildistata alkohoolikuks.