Tallinna bussijaamas jõulukinkidega pagasi kaotanud naine väidab, et keegi ei aita teda

Marika (nimi muudetud, toim. teada) sõnul oli tal pere juurde sõites kaasas nii palju kotte, et need mahtusid talle vaevu kätte ära. Ühes spordikotis olid tervele perele mõeldud jõulukingid. Suures tuhinas jäi just see kott bussi pagasiruumi panemata ning ununes bussijaama ooteplatvormi pingile.

«Jõudsin Pärnusse, kui avastasin, et kotti ei ole. Helistasin kohe oma Tallinnas elavatele tuttavatele, kes suundusid kiirelt bussijaama asja uurima,» rääkis Marika. Kui naise sõbrad bussijaama jõudsid, oli Marika lahkumisest möödas üle tunni aja ning kotti pingil enam polnud. Marika sõbrad olevat küsinud pagasi kohta turvamehelt, kes kehitas nende sõnul vaid õlgu. «Kas turvamehel oli raske minna ja kerida korra videosalvestust tunni võrra tagasi, et me teaks, kas ikka jätsime koti pingile või kas keegi varastas selle, kuid ei mingit abi. Infotelefoni numbrilt saab abi vaid piletite osas,» pahandas Marika.

Marika käis ka Cargobusi kontoris, lootes, et äkki on kott sinna viidud, kuid ka sealt tuli eitav vastus. Nüüd ei tea ta, mida teha ja kuhu pöörduda. «Mina bussijaama kodulehelt infot ei leia, kuhu ja kuidas inimesed peaksid pöörduma, kui neil on sarnane olukord. Kas tõesti ei saa mingeid juhiseid sinna panna?» küsis Marika lõpetuseks.

Tallinna bussijaama ja Cargobusi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Kadriann Raudi vastus:

«Meil on väga kahju, et antud isik on sattunud sellisesse olukorda. Oleme kannatanu kõikidele päringutele vastanud (üks pöördumine detsembris, järgnevad kaks kuud hiljem veebruaris) ning kinnitame veel kord, et kirjeldatud kotti ei ole toodud Tallinna bussijaama kassadesse ega Cargobusi Tallinna terminali, kus hoiustame bussides ja bussijaamades kaotatud ja sealt leitud asju. Me kirjeldame alati leitud esemeid vastavas andmebaasis ning hoiustame Cargobusi terminalides minimaalselt 30 päeva, pärast mida edastatakse need politseile. Lähtuvalt sellest, et antud kott ei ole sattunud leitud asjade andmebaasi, on alust arvata, et tegemist võib olla vargusjuhtumiga.

Arusaadavatel põhjustel võib vargusjuhtumeid uurida ainult politsei. Rõhutasime kannatanule korduvalt, et ta pöörduks politseisse, sest turvafirmal G4S ega Cargobus OÜ-l ei ole õigust eraisikutele väljastada videosalvestisi ja/või viia läbi juurdlust võimaliku vargusjuhtumi osas. Kannatanu kirjadest jäi meile mulje, et ta arvas justkui politsei ei hakka tema juhtumiga tegelema, kui tal ei ole avalduse esitamise hetkel videosalvestist oma sõnade tõestamiseks. Püüdsime omalt poolt igati rõhutada, et juhtumi menetlemiseks on siiski Politseile avalduse tegemine möödapääsmatu. 25.02.2021 lõpetas kannatanu oma e-kirja järgnevate sõnadega: «Ma siis teen avalduse ja lisan teie vastuse ning siis saab teilt selle kuupäevaga videolindid politsei.» Sellest vastusest võib järeldada, et kannatanu on olukorda mõistnud ning edasi läheb juhtum politsei uurida.

Me väga vabandame, kui Tallinna bussijaamas valves olnud turvamehe suhtumine oli mingilgi moel ebameeldiv või hoolimatu. Me kindlasti teeme selle kohta omapoolse pöördumise G4S turvafirmale.

Tasuta infotelefonilt 17799 või +372 681 3444 saab infot nii pakiveo, bussipiletite kui ka kaduma läinud asjade kohta. Vastavat infot saab ka info@cargobus.ee ning info@bussijaam.ee. Kõik kontaktid on ära toodud nii www.bussijaam.ee lehel kui ka www.cargobus.ee lehel.»