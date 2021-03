Mees on pahane, sest koroonateemalised artiklid on meediaväljaannetes tasulised

Ants (nimi muudetud, toim.teda) helistas «Kuuuurijale», et avaldada pahameelt tasuliste artiklite üle. «Ma saan aru, kui muud artiklid on tasulised, aga meil on riigis eriolukord ning kõik koroonat puudutav peaks olema tasuta,» pahandas Ants.

Ants põdes hiljuti koroonat ning soovis lugeda artikleid, mis räägivad tervisest peale koroonat. Eelkõige huvitas meest, mis saab tema kopsudest pärast sellise jubeda haiguse läbipõdemist. Ants on enda sõnul tubli, et kasutab oma eas nutiseadmeid, kui paljud temavanused seda ei oska. Ta on mures ka teiste vanemate inimeste pärast, kes võivad artiklite lugemisega endale suured võlad kaela tuua. Mehe sõnul pakutakse ajalehe lugemiseks esialgu kuni kahe euroga kuupaketti, kuid tihtipeale unustatakse eemaldada märge, et soovitakse ka püsitellimust. Nii ootab edaspidi ees iga kuu 10 eurot suurem telefoniarve.