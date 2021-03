Lillepoed on pidanud tegema koroonapiirangute tõttu kõige hullemat

Leana (nimi muudetud, toimetusele teada) rendib suures kaubanduskeskuses väikest müügiboksi, kus tegeleb lilleäriga. Müügiboks asetsevat täpselt toidukaupluse kassade vahetus läheduses, mis tagab suure klientide hulga. «Kuna mul on suur klientuur alati olnud ning lillekimpe päevas üle lugeda ei jõudnud, tellisin ma alati omale suurtes kogustes lõikelilli ette. Kaup jõudis minuni päev enne piirangute kehtima hakkamist. Nüüd olen pidanud enamus kas ära viskama või alla turuhinna ära müüma, sest lihtsalt kahju on lilli prügiks kuulutada! Tean, et lilli on pidanud ära viskama ka teised minu kolleegid,» rääkis Leana.

Leana müüb lilli edasi nii, kuidas jaksab, ning pakub lillekulleri teenust. Ostjaid aga siiski napib. Leana sõnul teeb olukorra raskeks see, et tema äritegevus on väikelinnas ning üksinda ta sealt kaugemale teenust pakkuda ei suuda. «Lilli müüakse suurtes kogustes ka toidukauplustes, mistõttu on inimestel lihtsam need sealt võtta, kui hakata eraldi kuller tellima. Tundub, et sellisel kursil saab minu väike ärike lõpu!» kurvastas Leana.