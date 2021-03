Inimesed on segaduses: kuidas saab piirangute ajal ehituskaubad kätte?

Keeruline aeg ja pandeemia tõttu kehtestatud piirangud on teinud nii mõnegi inimese koduseks. Paljud soovivad kasutada seda aega kodu korrastamiseks, sest tööl käies selleks aega ei jää. Suurt küsimust tekitab aga see, kuidas ehitusmaterjalid või aiatarbed poest kätte saada.

Vanaproua Maali rääkis, et tema käib oma abikaasaga alati Bauhofis taimi, seemneid ja muid aiatarbeid ostmas. «On ju külviaeg, egas siis toidupoest kõike vajalikku saa. Bauhofis olen saanud alati oma mullad, külvikastid ja erinevaid seemneid. Kuidas ma nüüd need kõik kätte saan? Oma silm on ju ikka kuningas,» oli Maali nõutu.

Jüri kavatseb alustada see-eest remonti. «Mind on ees ootamas torutööd. Mis siis saab, kui ma poole töö pealt avastan, et mõni üleminek või põlv on puudu. Istun siis järgmise päevani ilma veeta, kuni netipoe tellimus komplekteeritud saab ja saan järgi minna? See on kindlasti väga aeglane protsess,» räägib murelik Jüri, kes ei julge alustada töid enne, kui selgus majas.

«Kuuuurija» küsis Bauhofi turundusdirektorilt Maarja-Liis Toomikult, kuidas saab piirangute ajal ehitusmaterjale kätte ning kui kiire on praegu nende teenindus.