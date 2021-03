Koroonakriis aitas perel raha kokku hoida

Perekond Laurits oli enne pandeemiat väga heal järjel ja toidupoes hindu vaatama ei pidanud. Koroonapandeemia tõttu kaotas aga pereema oma sissetuleku ning kogu pere ülalpidamine jäi pereisa õlgadele. Olukorra sunnil pidi pere oma elukorraldust põhjalikult muutma.

«Esialgu tundus see kõik nii võimatu, nutsin päevi, et kuidas me küll edaspidi hakkama saame. Siis hakkasime oma toidulauda üle vaatama ning avastasime, et meil ei ole vaja enamus neid asju, mida seni ostnud oleme. Viskasime pidevalt suurtes kogustes toitu minema,» jutustas pereema.

Pere elupäästjaks sai tabel, kuhu hakati üles kirjutama kõik ostud. «Lahterdasime poekaubad erinevatesse lahtritesse, nagu soe toit, hommikusöök, loomad, majapidamistarbed ja muu!» selgitas pereema tabelit. Vaatepilt, mida pere mustvalgelt nägi, innustas neid oma elustiili muutma. «Avastasime, et eluks kõige vajalikuma peale ehk soojale toidule läks meil kuus vaid 150 eurot maksimaalselt, krõpsude ja muu mittevajaliku peale ligi 200 eurot. See pani meid mõtlema, kas seda kõike on meile ikka vaja? Kui soe toit on laual ja kõht täis, siis pole midagi muud vaja!» rõõmustab uuele arusaamisele jõudnud pere.

Perekond lõpetas rämpstoidu ostmise ning pani rõhku soojale ja tervislikule toidule. Kuus suudeti tänu sellele kõrvale panna 100–150 eurot. Tänu tervislikule toidule on pereema väidetavalt võtnud kaalus lausa kuus kilogrammi alla.