Kas Mulgi vald ei näita huvilistele kortereid?

Postitus olevat tekitanud huvi nii mõneski noorperes ning soov kohe kortereid vaatama minna oli lausa kolmel perel. Postituste tegijatele jõudis huvilistelt teave, et vald ei võimalda kortereid vaatama minna. «Ma ei mõista, miks vallal pole huvi kortereid müüa, nii palju tahtjaid on ju! Tore oleks, kui mõni noorpere siia elama tuleks. Käivad ka kõlakad, et maja soovitakse hoopiski lammutada, kuid maja on täiesti toimiv ning heas korras!» räägib kohalik, kes on valla käitumise pärast nördinud.