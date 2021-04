Laoküla rand on surnud luikesid täis

Laoküla rand asub Paldiski linna vahetus läheduses ning rannas viibides näeb lausa Paldiski lõunasadamas paiknevaid kaubalaevu. Just see sama rand on luikede meelispaigaks ning kalameeste sõnul on sealt hea paadiga merele minna.

Laoküla rand FOTO: Kalurid Paldiskis

Kalurite sõnul teavitasid nad surnud luikedest lühinumbrile 1247 juba kaks nädalat tagasi mitu korda. Lühinumbrile 1247 saab teatada keskkonnaga seotud probleemidest, näiteks keskkonnarikkumistest, reostustest ning abitutest loomadest.

Laoküla rand ning surnud luiged FOTO: Paldiski kalurid

«Praegu on linnugripi oht, see ju nakkab ka inimestele. Ei mõista, miks luikesid pole siiani ära koristatud. Nüüd on alles vaid korjused. Nii seatakse ohtu ka teised linnud ja loomad, kes seda sama randa külastada armastavad!» rääkis üks nördinud kalur.

Laoküla rand ning surnud luiged FOTO: Kalurid Paldiskis

«Kuuuurija» toimetus käis kohapeal asja uurimas. Merel ujus mitukümmend kaunist luike, kuid rannaäärne oli tõepoolest luikede luid ja sulgi täis. Mõnest linnust olid alles vaid tiivad.

FOTO: Kalurid Paldiskis

«Kuuuurija» helistas ka ise 1247 lühinumbrile, et uurida, miks pole kahe nädala jooksul loomi ära toimetatud. Kõnekeskuse töötaja kahjuks midagi täpsemat vastata ei osanud, kuid kinnitas, et nemad on teavituse keskkonnaametile ning veterinaar- ja toiduametile edasi andnud ja ise edasise eest ei vastuta.

«Kuuuurija» võttis ühendust nii Keskkonnaameti kui ka Põllumajandus- ja Toiduametiga.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko vastas «Kuuuurijale» järgmiselt: «Reeglina surnud linde randadest ei koristata. Kui luige korjus satub avalikult kasutatavasse supelranda ja häirib paljusid inimesi, siis hukkunud looma korjuse avalikust kohast koristamise eest vastutab reeglina maaomanik või kohalik omavalitsus, kelle pädevuses on enda territooriumi heakorra tagamine. Linnugrippi surnud lindude koristamise vajalikkuse otsustab Põllumajandus- ja Toiduamet.»

