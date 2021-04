Kas tõesti jagab Tartu Linnavalitsus kooliõpilastele lubatust väiksemas summas toidupakke?

Leena (nimi muudetud, toimetusele teada) kirjutas meile, et tema meelest tehakse nende perele sellega ülekohut.

Leena lapsed käivad Tartu linnas koolis ja kuna hetkel toimub kaugõpe on riigi poolt lubatud igale lapsele 10 euro ulatuses toidupakke nädalas. Nüüd aga väidab naine, et nende pere ei saa kaugeltki kümne euro eest toitu nädalas, vaid pigem ulatuvat see heal juhul kolme euroni.

Leena hakkas uurima, kui paljusid asju pannakse teistes valdades lastele mõeldud toidupakkidesse ja just see vaatepilt tekitaski temas kõige rohkem nördimust.

Naine edastas ka “Kuuuurijale” pildid erinevate koolide toidupakkidest.

FOTO: Leena, kes pöördus "Kuuuurija" poole

FOTO: Leena, kes pöördus "Kuuuurija" poole

“Kuuuurija” kirjutas Leena piltide järgi toiduained üles ning uuris nii e-Selverist kui ka e-Coopist, kui palju on selliste toidukorvide maksumus poes tegelikult.

Leena pere 2 nädala toidupakis olid järgnevad toiduained:

Porgand 3tk

Kaera sepik 1tk

Külluse Moos 1tk

1L kilepaki piima 1tk

250g Hapukoor 1 tk

Poola õun 1kg

Kommi asemel pähklisegu

Riis 1kg

Just selline toidukorv maksab e-Coopi hindade järgi umbkaudu 8 eurot ning e-Selveri hindade järgi ligikaudu 9 eurot.

Kui tõesti vastab tõele, et selline kogus toitu anti kaheks nädalaks ühe lapse kohta, on tegemist lubatust poole võrra väiksema summaga.

Leena saadetud piltidel võis näha ka Kõrveküla kooli toidupakki, mis asub Tartu valla haldusalas.

Tartu vallavanem Jarno Laur kinnitas, et saadetud fotol tõepoolest on Tartu valla toidupakk ning ta lisas, “Tartu vallas on viis kooli (Kõrveküla Põhikool, Lähte Ühisgümnaasium, Tabivere Põhikool, Johannes Voldemar Veski nim. Maarja-Magdaleena Põhikool ning Laeva kool), mis annavad kõigile soovijaile koolitoidu asendamiseks paki väärtusega 10 eurot nädalas. Sellele vastab ka foto Kõrveküla kooli toidupakist.”

“Kuuuurija” uuris samuti ka Kõrveküla Põhikoolis toidupaki maksumust ning leidis, et antud toidukogus maksab ligikaudu lausa 16 eurot. See on lubatud nädala maksumusest lausa poole võrra suurem summa.