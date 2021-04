Tartu linnavalitsus selgitab õpilaste abipakkide olemust

«Kuna toidupakkide perioodi pikkus ja maksumused on omavalitsuste lõikes erinevad, siis on erinev ka pakkide sisse pandavate kaupade hulk. Omavalitsused väljastavad toidupakke erineva pikkusega perioodideks (nt üks/kaks nädalat, kuu vms). Pakkide võrdlemisel paraku sellega ei arvestata ja vaadeldakse erinevate perioodide pakke. Tartu toidupakke on seni komplekteeritud kümne õppepäeva eest, aprillis tulevad need terve kuu koolipäevade eest.