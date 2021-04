Kas koroonaaeg on muutnud tuhastamise korda?

Möödunud kuul suri ühes Eesti haiglas vanahärra koroonasse. Lydia (nimi muudetud, toimetusele teada) suundus kohe haiglasse, et hakata ajama matustega seotud paberimajandust. Haiglas sai aga proua teada, et tema abikaasa saadetakse kohe tuhastamisele.

«Mina olen alati olnud tuhastamise vastu. Olen usklik ja järgin jumala sõna. Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama! Seetõttu loodan, et suren siis, kui koroona on läbi, et saaksin väärikalt maetud!» räägib ahastuses naine.

Kuigi tuhastamise mõte tekitas Lydias judinaid, arvas ta, et ju see on siis pandeemia ajal uus kord ning tal tuleb olukorraga leppida. «Mina ei mõista, see koroona pidi olema ju piisknakkus, egas surnud ju köhi ega aevasta enam. Miks selline matusekorraldus?» küsib ta.

Kuid ühele ehmatusele olevat järgnenud teine. Haigla ei võtnud naiselt vastu abikaasale mõeldud surnuriideid. «Ma ei tea enam, kas abikaasal olid tuhastamisel seljas needsamad riided või tuhastati ta alasti. Ma tahan vastuseid! Kui alasti, on see minu jaoks minu abikaasa laiba rüvetamine!» kurdab vanaproua, kes on lausa endast väljas.

Viimsi Teataja avaldas möödunud aasta septembris artikli, kus võttis sõna Tallinna krematooriumi juhataja Ursula Tähepõld. Tähepõld sõnas artiklis: «Tuhastamisele läheb lahkunu koos riiete, ehete, kaasa pandud esemete ja lilledega. Pärjad aga ahju ei mahu, need on pigem kirstumatusele sobilikud, seetõttu palume tuua tuhastamisele kaasa lõikelilli.»

