Paldiski rahvas on ärritunud: Eesti Raudtee risustas nende mereäärse kauni jalutuskoha

Paldiski raudteejaam asub Lõuna- ja Põhjasadama vahelisel alal, kauni vaatega ranniku ääres. Just seesama rannikuäärne on paldiskilastele kõige lähim mereäärne jalutuskoht, sest ülejäänud sellised alad kuuluvad sadamale ning on piirdeaiaga piiratud.

Kohalike sõnul seisavad nad pikemat aega selle eest, et sadam sinna rohkem kaikohtasid teha ei saaks. Muidu ei jääks neile enam mingitki võimalust teha linnas mõneminutilist jalutuskäiku mere ääres. Sealse ranniku ääres pidavat asuma ka üks rahn, mis olevat noorte armastajate lemmikpaik ning ka esimeste suudluste koht. Kaunis vaade jalutusraja ääres on aga peale raudtee remonti kohalike sõnul rikutud, eriti üks raudteejaama juures kulgev rada, mis viib otse mere äärde.

«No vaadake, mis romantilist jalutuskäiku siin enam teha saab! Koledad kännud, puud maha võetud ja lihtsalt siia hunnikusse risti-rästi visatud. Vana raudtee jäätmed. Kõik see on siin peale seda, kui alustati raudtee remonti!» rääkis üks kohalik emotsionaalselt.

«Kuuuurija» võttis ühendust AS Eesti Raudteega, sest just selle asutuse nimi oli raudteejaama kõrval remondiga seotud teadetetahvlil.

«Rääkisin meie ehitusteenistusega ning viidatud maa-ala on eramaa (seal, kus võsa on maha võetud) ning meil pole seal õigust toimetada. Hetkel sain aru, et see pole meie tegevus ja see pole seotud jaama töödega.

Küll aga mis puudutab katkisi liipreid, siis me täname selle vihje eest, need tuleb kindlasti ilusasti ära koristada ning sellega tegeleme esimesel võimalusel. See pole kindlasti meie ettevõtte arust normaalne ning keskkonna mõistes sobilik.»