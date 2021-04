Looduslikult puhas kaevuvesi ei pruugi alati tervisele kasulik olla

Perekond Laurits (nimi muudetud, toimetusele teada.) vaevleb juba pikemat aega tervisehädade küüsis, kuid alles hiljuti jõudsid nad tegeliku põhjuseni. Perekond on enda sõnul erinevate arstide juures käinud juba mitmeid aastaid, kuid lahendust pole nad saanud. Peretütre nahaprobleemid olevat arstide sõnul teismeea stressi tõttu, kuid tütre enda sõnul tal mingit stressi ei ole. Nooruk nautivat elu täiel rinnal, ainult ekseem nahal tekitab temas ebamugavust minna randa või ujulasse.

Mõni aeg hiljem peale peretütre nahaekseemi tekkimist olevat pereisal hakanud pidevalt ilmnema ninavere jooksud ootamatutel hetkedel. Arstide juures avastati ka veidi normist kõrgem vererõhk.

„Enamuse ajast arstid pakkusid, et kas meie perel on stress või pärilikkusega seotud haigused. Küll oleme antidepressante võtnud, tütrele erinevaid salve ostnud, see on tohutu raha mis sinna alla läinud on, kuid ei mingit tulemust!” on pereisa Joonas (nimi muudetud, toimetusele teada.) nõutu. Samuti hoiatati pereisa, et kui asi edasi nii jätkub, võib teda ees oodata diabeedi või südamehaiguse oht.

Ühel viimati toimunud arstivisiidil oli jõutud jutuga aga koduse vee juurde. Doktor olevat arvanud, et ehk on vesi liiga kare ja keha on vaja muude kreemidega niisutada. Kui aga perekond hakkas rääkima, et nende kodune vesi on väga roostene, pakkus arst välja lahendust proovida juua mõnda aega filtreeritud vett.

„Lasime teha veeproovid ja saime teada, et meie raua sisaldus vees on lubatust mitu korda kõrgem. Alates sellest päevas joome poest ostetud vett ning kogume raha, et osta rauaeraldusfilter. Tütar käib hetkel enamuse ajast linnas vanaema juures pesemas ja nahk läheb juba ilusamaks.“ Perekond on nüüd rõõmus, et nad jõudsid lõpuks oma terviseprobleemide tekitajale jälile.

„Kes elavad eramajas ja kel on oma puurkaev, tehke palun veeproov! See võib päästa teie tervise!” sõnas pere lõpetuseks.

„Kuuuurija“ uuris, et kas tõesti võib raua sisaldus vees tervise rikkuda ning leidis www.eestivesi.ee veebilehelt pere juttu kinnitava artikli.

Artikli autor sõnab: „Raud vees on ühend, mida loetakse liigseks ja kahjulikuks, kui seda on üle lubatud normi. Euronõuete kohaselt on rauasisalduse normiks joogivees 0,2 mg/L. Tervisele ohutu rauasisaldus vees on 0,1-0,3 mg/L. Pikaajaliselt inimtoiduks tarvitatav vesi, mille rauasisaldus ületab 0,3 mg/L võib viia maksahaiguseni, suurenenud on risk haigestuda südameinfarkti, diabeeti, jne. Viimased uuringud on näidanud, et kõrge rauasisaldus vees võib põhjustada oksüdatiivset stressi. Kõrgenenud stressi näitajad seostatakse eelkõige kahevalentse raua (Fe2+) kõrge sisaldusega tarbitavas vees. Inimese organismis raua liigsuse esmaste sümptomite hulka võivad kuuluda väsimus, peavalu, kehakaalulangus.

Mitmete haiguste puhul täheldatakse raua kuhjumist maksas, (tsirroos, kasvajad) pankreases, (suhkrutõbi) südames, (südamepuudulikus, südameveresoonkonna haigused, infarkt) Seda eeskätt meestel. Juba vanarahvas teadis, et ravimi ja mürgi vahe on ainult kogustes. Liigse raua veest saab kõrvaldada spetsiaalsete rauaeraldus filtrite abil.”