Ema kaotanud kolm poega said tänu "Kuuuurija" saatele kopsaka annetuse

Möödunud aasta veebruari varahommikul, suundus 51-aastane pereema Janika tööle. Naine töötas Kullo kohviku kokana, kus tema tööpäev algas juba veidi enne kella seitset hommikul. Just sellesama kohviku ees libastus naine lumega kaetud jääl ning õnnetul kombel jäi Janika lund lükkava traktori alla. Naine suri sündmuskohal.

Janikast jäi maha kolm poega, kelle pangakontod on tänaseks kohtutäituri poolt arestitud, sest peale ema surma jäi poistele kanda ema suur laenukoorem. Oma ema laenukohustustest said noormehed alles hiljem kohtutäituri kaudu teada.

Peale eetris olnud „Kuuuurija“ saadet, tekkis inimestel suur tahe noori poisse aidata ning peretuttav Peter-Christian Kivistik avas poiste jaoks oma nime alt eraldi arvelduskonto. Mees tegi ka Facebooki postituse, kus kutsus üles kaasmaalasi noorukeid aitama. „ Kaspari kontole, mis on arestitud kohtutäituri poolt, ei saa raha kanda. Seetõttu avasin Swedbankis konto, kuhu saab kanda raha, mis läheb poiste abistamiseks.“ Põhjendas Kivistik enda nimele arvelduskonto tegemist.

Postituses seisab, et 18.aprilli seisuga on laekunud kontole 5027 eurot ning postituse kommentaariumist võib leida Kivistiku lisatud pangakonto väljavõtteid.

Kaspari ning tema kahe venna juristiks asus Õnneli Matt koheselt peale Katrin Lusti pöördumist tema poole. Palju küsimusi tekitas vaatajates see, miks ei ole noored saanud pereema Janika pensionifondist võlgasid ära maksta.

Õnneli Matt kommenteeris olukorda järgnevalt : „ Pensionifondi osakuid ei saa kohe kätte, kui üks pärijatest on alaealine. Selle tarvis, et noormehed saaksid pensionifondi osakutega tasumata laenukohustusi katta, olemegi Õigusnõu bürooga esitanud kohtusse vastavasisulise avalduse. See menetlus võtab natukene veel aega. Lisaks saame poistele psühholoogilise toe ja leinateraapia. Tsiviilnõuded tuleb samuti võimalikesse kohtadesse esitada, kuid see võtab kõige kauem aega. Igapäeva elus on noormehed väga tublid, kuid vajavad siiski protsesside enda sees läbi tegemist, aega ja tunnetust, et nad ei pea olema terasest ning nad ei ole üksi. Imelisi inimesi on meie ümber ikka väga palju, kui vaid murekohti näidata ja märgata. Aitäh! Vaadake vaid, kuidas inimesed ka raskel ajal teisi toetavad!“.

„Kuuuurija“ helistas ka perepoeg Kasparile, et uurida, kuidas nad end tunnevad nüüd, kui inimesed üle Eesti on neid nii palju aidanud. Kaspari hääles oli juba esimesest sõnast tunda rõõmsamat nooti võrreldes saate tegemise ajaga. „Me täname kõiki, kes meid nii rahaliselt, kui ka muul moel on toetanud. Eriline tänu Õnneli Mattile! Annetatud rahaga saame oma ema võlad mingil määral makstud. Hiljem, kui ema pensionifondist ka raha saame, oleme võlgadest priid ja ehk jääb natukene raha ülegi, et elujärge parandada. Suur suur aitäh Teile kõigile!“ avaldas Kaspar tänu terve pere poolt.